«У меня амплуа сестры»: Юта рассказала о своем сценическом образе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

Своими выступлениями заслуженная артистка РФ хочет скрасить жизнь российских военнослужащих.

Юта считает, что у нее амплуа сестры. О своем сценическом образе заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

«Есть артисты, если мы про женщин говорим, у которых амплуа любовницы. Сразу понятно, что это секс-символ, это то, что возбуждает и будоражит мужчин и женщин, кстати, тоже. Женщины любят смотреть на красивых женщин, идеи какие-нибудь слизать или что-то такое. Есть амплуа жены у артистов. А у меня амплуа сестры», — убеждена Юта.

По признанию заслуженной артистки РФ, именно ее сестринская степень близости с российскими военнослужащими дает нужный эффект от самого выступления. Главная цель ее концертов в госпитале состоит не в том, чтобы заявить о себе как о певице, а в том, чтобы помочь скрасить жизнь самих бойцов.

«Мы приезжаем заставить улыбнуться человека в таких тяжелых ситуациях. И если это удается, значит все не зря», — заключила Юта.

Певица вспомнила свое недавнее выступление в госпитале в Североморске, после которого на следующий день медики заметили, что с лиц раненых военнослужащих не сходят улыбки, насколько они были довольны концертом заслуженной артистки РФ. Именно такая реакция мотивирует Юту не останавливаться и продолжать работать на благо своей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты.