«Возникают риски»: как поездка в авто с открытыми окнами может привести к онкологии

Врач Анастасия Косякова предупредила, что поездка в машине с открытым окном может привести к онкологии

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Из-за выхлопных газов можно заработать много неприятностей.

Воздействие выхлопных газов на водителей, особенно при пребывании в трафике, может стать катализатором различных заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые проблемы, нарушения нервной системы и кожные заболевания. Эту информацию предоставила онколог Анастасия Косякова, в разговоре с изданием Газета.ру. Она акцентировала внимание на том, что риск заболеваний резко повышается при вождении с открытыми окнами.

Врач подчеркнула, что наибольшее количество вредных веществ водитель получает при движении в пробке. Ситуацию обостряет летний период, когда водители склонны открывать окна. В таких условиях вместе с кислородом в организм попадают оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажа, бензпирен.

«Накапливаясь в организме, эти вещества могут спровоцировать серьезные заболевания. Увеличиваются случаи появления у людей онкологических заболеваний. Возникают риски развития рака легких», — сообщила онколог.

Врач уточнила, что выхлопные газы могут вызывать негативные последствия не только в дыхательной системе, но и в сердечно-сосудистой. Но на этом опасность не останавливается. Вдыхание выхлопных газов может привести к головокружению, стенокардии, атеросклерозу, тромбоза, а также может спровоцировать инфаркт миокарда.

Онколог также обозначила влияние выхлопных газов на нервную систему и кожу. Среди симптомов: недомогание, раздражительность, нарушение сна, дерматит и конъюнктивит.

Врач предложила несколько способов уменьшить вредное воздействие выхлопных газов на организм. Включите кондиционер в машине и попробуйте увеличить количество антиоксидантов в вашем рационе, которые можно найти в ягодах, фруктах, овощах, зеленом чае. Не забывайте пить больше воды, это поможет в процессе детоксикации, добавила она.

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