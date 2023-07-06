«Звезда на земле»: как в Петербурге тестируют элементы уникального реактора ИТЭР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

Температура в реакторе, который собирают во Франции, будет в десять раз выше температуры ядра Солнца.

В Петербурге провели уникальные испытания. Российские специалисты протестировали иностранное оборудование для Международного термоядерного экспериментального реактора. Этот масштабный проект, в котором участвуют сразу несколько стран, разрабатывает энергию будущего. И без наших ученых и российских технологий в этом проекте не обойтись. Подробности — у корреспондента «Известий» Максима Облендера.

«Искусственное солнце», «звезда на земле» — по сути, так и есть. Международный экспериментальный термоядерный реактор — ИТЭР должен стать источником бесконечной, безопасной и чистой энергии. Его стоимость свыше 22 миллиардов евро, возможно, и поэтому каждое успешное испытание его частей — настоящее событие. Очередная деталь установки протестирована на российском оборудовании.

«В этой вакуумной камере и проходили испытания частей дивертора. Эту конструкцию привезли в Петербург из Японии и здесь в камере в разных положениях ее нагружали. 20 мегаватт на квадратный метр — колоссальные нагрузки. Температура в 2500 тысячи градусов. Прототип со своей задачей справился. Испытания прошли успешно, сейчас конструкцию готовят к отправке обратно в Японию», — показывает корреспондент.

«Мы сделали драйвер, я имею в виду источник тепловой нагрузки, который аналогичен той, которая будет в реакторе. Поэтому мы полную нагрузку на дивертор воспроизводим на этом стенде», — рассказал начальник лаборатории тепловых испытаний Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры Владимир Кузнецов.

Температура в реакторе, который собирают во Франции, будет около 150 миллионов градусов Цельсия, это в десять раз выше температуры ядра Солнца. А магнитное поле в 200 тысяч раз больше, чем у Земли

Над проектом трудятся Китай, страны Евросоюза, Индия, Япония, Республика Корея и США. Наша страна также полностью выполняет все обязательства. На 30 предприятиях производят 25 сложнейших систем.

«Это уникальное оборудование, эти специалисты, которые есть у нас — они признаны во всем мире. И ровно поэтому неудивительно, что коллеги из разных стран, в том числе из ЕС и Японии они обращаются к нам провести эти испытания у нас», — заметил заместитель генерального директора по термоядерным и магнитным технологиям АО «НИИЭФА (Росатом)», директор НТЦ «Синтез» Рустам Еникеев.

Весной здесь же в Петербурге завершили испытания отечественной магнитной катушки — одного из ключевых элементов реактора. Диаметр — десять метров, вес 160 тонн. Именно магнитное поле будет удерживать палящую плазму, чтобы она не прикасалась к стенкам реактора. Придумал «токамак» — так называется установка — еще академик Сахаров. Отечественную катушку уже отправили к месту сборки.

ИТЭР — это энергия будущего. Ионы водорода — бесконечный ресурс. Никакой радиации, а количество энергии запредельное. И без России столь амбициозный проект не возможен. Участие в программе пригодится и для создания своих термоядерных реакторов, ведь каждая из стран проекта ИТЭР имеет равные права на все разработки и чертежи.