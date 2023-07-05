Самый важный визит: как встреча Раисат из Дербента с Путиным изменит облик города

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Строительство спорткомплекса в Дербенте началось в 2021 году, завершить его планируют в 2024 году.

Девочка из Дербента — Раисат, благодаря которой Дагестан получил от президента пять миллиардов рублей из федерального бюджета, без преувеличения стала национальным героем. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов прошелся по городу и показал, на что пойдут выделенные деньги.

Сегодня весь Дербент обсуждает, как местная девочка Раисат Акипова гостила в Кремле у президента.

«Я считаю, что это здорово, что такой обыкновенный ребенок может приехать к президенту», — отметила приехавшая в Дербент туристка Ирина Доля.

Кадры из Кремля буквально разбирают по деталям. Раисат была собранна и сдержанна. Кажется, до конца не верила, что все это происходит с ней наяву. Дядя Раисат объяснил, что девочка воспитана в дагестанских традициях.

«Она очень послушная девочка. Если даже у нее какое-то ребячество есть, то это среди своих братьев, сестер», — сказал дядя Раисат Мурад Гаджиибрагимов.

Жители Дербента оценили жест президента.

«Рады вы за девочку?» — спросил корреспондент.

«Однозначно. Но и не только за нее, за Дагестан, который получил хороший бюджет», — отметила жительница Дербента Гулизар Гаджимурадова.

Трогательное видео из Дербента с плачущей Раисат показали президенту. И вот развязка этой драмы: 8-летняя Раисат с родителями в Кремле. После эксклюзивной экскурсии по Кремлю девочка вошла в самый главный кабинет страны. Здесь Владимир Путин решил познакомить Раисат с главой правительства, а затем и с министром финансов. В руках у президента в этот момент письмо от жителей Дербента, которое передала Раисат. В нем просьба помочь благоустроить город.

«Антон Германович, вот тут у меня гости из Дагестана, из Дербента. Поздоровайся», — обратился Путин к Раисат.

«Здравствуйте!» — сказала Раисат министру.

«Значит, там у них выпадающие доходы на несколько миллиардов. Это реконструкция уличной сети дорожной, затем развитие сети туризма и завершение строительства универсального спорткомплекса. Не хватает денег», — сказал Путин Силуанову.

«Мы приняли решение добавить пять миллиардов рублей», — отреагировал министр финансов.

«Отлично! Скажи спасибо», — обратился Путин к Раисат.

«Спасибо», — поблагодарила девочка.

«Раисат, ты получила сейчас для Дагестана пять миллиардов рублей», — заметил Путин.

На эти деньги Дербент сможет возвести спортивную арену. Стройку едва не пришлось заморозить.

Строительство спорткомплекса в Дербенте началось в 2021 году, завершить его планируют в 2024 году. Возводят комплекс на берегу Каспийского моря, работает спецтехника. Это будет большой современный дворец спорта на 2,5 тысячи мест. Огромная арена для самых масштабных турниров и мероприятий. Здесь будет несколько залов, бассейн, отель для спортсменов, столовые, тренажерный зал. Стоимость объекта — почти 2,5 миллиарда рублей.

«Уже начатые объемы работ не были подкреплены федеральным финансированием. Объект, возможно, попал бы под консервацию», — заметил заместитель главы администрации Дербента Гаджиамин Рамалданов.

За последние годы Дербент сильно преобразился. В центре города реконструировали проспекты, парки и древние районы с узкими улочками. Однако красиво и комфортно отнюдь не везде.

Деньги, выделенные президентом, пойдут и на реконструкцию незаасфальтированных улиц в Дербенте. Прежде всего проложат новые коммунальные сети, затем — асфальт, сделают тротуары и благоустроят прилегающие территории.

«Асфальт, конечно, нужен. Пыль, грязь. Девочка — молодец, добилась своего, встретилась с Путиным. Я бы тоже хотел встретиться с ним», — признался житель Дербента Славик Арустамян.

Появились скверы и новые общественные пространства. Здесь все хотят, чтобы самый древний город страны стремился стать самым современным.