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Отряд сейчас вошел в состав 87-го отдельного спецполка.

Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток контрнаступления на авдеевском направлении — противник был отброшен, но боестолкновения продолжаются. На линию обороны постоянно выходят бойцы интернационального батальона «Пятнашка».

Сформированный девять лет назад отряд сейчас вошел в состав 87-го отдельного спецполка. За боями на передовой следит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.