Исполнилось девять лет: как в зоне СВО сражается батальон «Пятнашка»

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Корреспондент «Известий» Сафиулин показал кадры работы батальона «Пятнашка» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawid Hudziec/novorosinform.org; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
Тема:
Украинское контрнаступление

Отряд сейчас вошел в состав 87-го отдельного спецполка.

Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток контрнаступления на авдеевском направлении — противник был отброшен, но боестолкновения продолжаются. На линию обороны постоянно выходят бойцы интернационального батальона «Пятнашка».

Сформированный девять лет назад отряд сейчас вошел в состав 87-го отдельного спецполка. За боями на передовой следит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

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