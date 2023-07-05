Взрыв и перестрелка произошли в одном из судов Киева

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О случившемся сообщают украинские издания.

Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева. Также там была слышна перестрелка, сообщают местные издания.

По некоторой информации, обвиняемый, который находился в здании на рассмотрении дела о теракте, взорвал три гранаты и взял конвоира в заложники. Стрельбу преступник открыл из пистолета, который выхватил у него из рук.

Позднее информацию подтвердили в украинской полиции. Там уточнили, что на месте работают бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв прогремел в центре Токио. Инцидент произошел в районе Минато, в здании, где располагались рестораны и кафе.