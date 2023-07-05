Минтранс РФ опроверг сообщения о дополнительных сборах с авиапассажиров

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Ведомство совместно с Росавиацией мониторит финансово-экономическое состояние перевозчиков.

В российском министерстве транспорта опровергли информацию о создании резервного фонда и взимании дополнительных средств с пассажиров с целью его наполнения. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе пояснили, что никакой совместной работы с АО «Авиагарант» или любой другой компанией не проводится. Кроме того, ведущие авиаперевозчики РФ высказали свою негативную оценку созданию фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпании.

Отмечается, что сообщения на данную тему, которые ранее были опубликованы в СМИ, не соответствуют действительности. В частности, не ожидается введение дополнительных сборов на эти цели с пассажиров при приобретении ими авиабилетов.

В транспортном министерстве подчеркнули, что сама идея противоречит основной задаче отрасли по предоставлению доступных услуг воздушного транспорта россиянам. Ведомство совместно с Росавиацией отслеживает состояние компаний в данной сфере. В настоящее время экономическое положение перевозчиков не вызывает опасений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.