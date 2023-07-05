Экс-разведчик ВС США Риттер: конфликт с РФ не закончится хорошо для Зеленского

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Киевскому режиму придется сполна ответить за совершенные зверства. Почему такой исход неизбежен?

Правительство лидера киевского режима Владимира Зеленского может быть устранено в рамках программы денацификации Украины. Победа России для главы Незалежной хорошо не закончится. Таким мнением поделится разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер.

По словам отставного разведчика, конфликт Москвы и Киева завершится лишь на условиях РФ. При этом, отметил он, российская сторона уже не будет доверять киевскому режиму и идти на мирные соглашения после победы. ВС РФ проведут полную демилитаризацию и денацификацию страны, в рамках чего будет устранено нацистское правительство Зеленского.

«Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию», — прокомментировал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Военный эксперт заключил — для украинской стороны «все пойдет наперекосяк» и другого выхода нет, потому что Киев совершил слишком много страшных «зверств».

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании назвали сроки принятия Украины в НАТО.