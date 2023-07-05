Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Прежде стало известно о террористических планах киевского режима в отношении станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков минирования Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси после проведенных проверок.

При этом он добавил, что бдительность все равно нужно сохранять.

Прежде советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа предупредил, что Украина планирует ударить по Запорожской АЭС. Киев, по его словам, готов для этого использовать радиоактивные боеприпасы. Между тем известно, что в ночь на 4 июля украинская сторона отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению пресс-секреьаря президента РФ Дмитрия Пескова, обстановка у Запорожской АЭС сегодня напряженная. Российская сторона предпринимает все необходимы меры, чтобы противодействовать угрозе киевского режима.