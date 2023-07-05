Доллар превысил 91 рубль впервые с марта прошлого года

Доллар превысил 91 рубль впервые с 28 марта 2022 года

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

С чем связано падение российской валюты?

Курс доллара в ходе торгов превысил 9й рубль, следует из данных Московской биржи. Такой показатель фиксируется впервые с 28 марта 2022 года.

Прежде был зафиксирован рост евро. Так, валюта достигла 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Замечен был и рост китайского юаня — до 12,52 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке назвали причину снижения курса рубля. Основным фактором остается торговый баланс в виде сокращения экспортной выручки из-за падения цен на сырье.