«Где все?» — Байден потерялся на сцене и не понял, кому передать микрофон
Байден потерялся на сцене и не понял, кому передать микрофон после поздравления с Днем независимости США
Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP
Американский лидер, кажется, начал сам сомневаться в том, что США — великая держава.
Американский президент Джо Байден снова потерялся на сцене после выступления с речью в честь Дня независимости США. После поздравительных слов он уже традиционно направился в противоположную от выхода сторону, а после не смог найти кому передать микрофон.
Joe Biden is forever lost pic.twitter.com/OcqYxdUZzX— ALX: us: (@alx) July 5, 2023
«Мы… мы Америка! Америка? Мы ведущая держава в мире. Да?» — обратился он неуверенно к толпе.
Байден перед очередным «сбоем в системе» успел пробормотать еще несколько фраз. Упомянул, что «вся планета» смотрит на Америку и что страна сегодня отмечает свой главный праздник. После все снова пошло не по плану.
«Кому отдать микрофон? Где все?» — растерялся 80-летний лидер.
Оговорки и странные выходки стали для Байдена обыденностью, их он совершает регулярно. Недавно он в очередной раз перепутал Украину с Ираком, и на полном серьезе заявил, что президент РФ Владимир Путин проигрывает в столкновения на иракских территориях. Толпа из раза в раз продолжает осмеивать возрастного политика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джо Байден живет в прошлом.