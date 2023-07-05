«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ

Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ по причине инвалидности

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Служить в армии для бывшего чиновника было честью. Чем он планирует заняться в дальнейшем?

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко покидает ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, уточнив, что дальше намерен заниматься волонтерством.

Также в публикации он отметил, что служить в армии было честью.

«Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета», — написал Луценко.

С 2016 по 2019 год Юрий Луценко был генпрокурором Украины. В конце февраля текущего года его назначили командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. На его же странице в социальной сети указано, что он — «Стрелок батальона территориальной обороны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе боев на артемовском направлении в плен к российским бойцам попал боевик националистического формирования «Кракен» Андрей Приходько — чемпион Украины и обладатель кубка страны по боксу.