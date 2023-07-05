Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российская авиация успешно выполнила боевую задачу.

В Минобороны показали кадры уничтожения украинского бронетранспортера экипажем российского вертолета Ка-52. Цель была успешно поражена вместе с десантом.

Позиция украинских нацистов была атакована на южнодонецком направлении. Как отметили в военном ведомстве, российские военные использовали для удара управляемые ракеты. Всего одного снаряда хватило, чтобы попасть точно в цель и выполнить поставленную задачу.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что защитники Донбасса отразили девять атак ВСУ под Донецком за минувшие сутки. В оборонном министерстве сообщили об уничтожении порядка 290 украинских боевиков. Противник предпринимал безуспешные попки штурмовых действий и на других направлениях.