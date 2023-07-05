Ветеран ВОВ рассказал о значении Курской битвы для боевого духа Советской армии

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Сражение на Курской дуге стало решающим в ходе Великой Отечественной войны.

Курскую битву не зря называют переломным сражением Великой Отечественной войны (ВОВ) — успех в ней невероятно поднял боевой дух Советской армии. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал ветеран ВОВ, участник Курской битвы Игорь Федчук, служивший в 815-м авиационном полку.

«Именно во время орловско-курской операции мы почувствовали хорошую организованность, слетанность, натренированность, поднятый дух личного состава, ясность задач. И главное, что мы уже имели тогда первые более-менее большие успехи. Это был перелом. Мы уже в душе праздновали победу в каждой операции», — поделился воспоминаниями ветеран.

Он также рассказал, что первые дни советского наступления на Курской дуге были сложными — его полк во время боевых вылетов потерял шесть самолетов и экипажей. Однако затем ситуация выровнялась и до конца событий на орловско-курском направлении советским летчикам сопутствовала удача.

Пятого июля — 80 лет со дня начала легендарной Курской битвы — одной из ключевых и решающих в Великой Отечественной войне. В крупнейшем танковом сражении в истории участвовали около шести тысяч бронемашин. Битва длилась до 23 августа и завершилась освобождением Харькова. Город четыре раза переходил из рук у руки и только в этот день его освободили окончательно.

Ранее участник Курской битвы Иван Чуваев в интервью 5-tv.ru рассказал о настроении, которое было у советских бойцов на Курской дуге.