Курс евро в ходе торгов превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года

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Рост показали также доллар и юань.

Курс евро в ходе торгов превысил 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Такой показатель фиксируется впервые с 29 марта 2022 года.

Между тем курс доллара вырос на 1,80 рубля, достигнув 90,98 рубля. Рост показал и юань. Так, китайская валюта достигла 12,52 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снижение курса рубля, по мнению первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксении Юдаевой, происходит из-за изменения торгового баланса.