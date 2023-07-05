Настоящее лето: москвичей предупредили о знойной жаре в четверг
В Москве 6 июля из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ
Возможно, этот день станет самым жарким с начала года. Смогут ли температурные значения побить рекорды?
В Москве в четверг, 6 июля, ожидается знойная жара, из-за чего в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. По предварительным оценкам, столбики термометров могут подняться выше 30 градусов. Об этом жителей региона проинформировали синоптики Гидрометцентра России.
На сайте научно-исследовательского центра уточнили, что температура будет очень высокой — 30-31 градус. При этом жара продержится с 12:00 до 18:00 часов завтрашнего дня.
Грядущий четверг, возможно, станет самым жарким днем не только с начала лета, но и с начала года. Однако рекорд температурные значения побить не смогут. Он был зафиксирован 6 июля 1938 года. Тогда в Москве температура поднялась до 36,2 градуса.
Однако на смену высоким температурам в конце недели придут дожди и похолодание. В центре «Метео» предупредили жителей столицы о дождях и грозах, которые нагрянут в город в пятницу, 7 июля. Осадки будут сопровождаться порывами ветра.
Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили об опасном солнце в ближайшие дни.