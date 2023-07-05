Российские военные отразили девять атак ВСУ за сутки на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Боевики предпринимали попытки прорыва обороны еще на трех направлениях. Однако они не увенчались успехом.

Российские военные на донецком направлении грамотными и мужественными действиями за сутки отразили девять атак противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атаки были отбиты у населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка.

«Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б“», — добавил Конашенков.

Кроме того, террористы пытались прорвать оборону и на других направлениях. Так, нашими бойцами были отбиты пять атак на южно-донецком участке, еще две атаки — на краснолиманском и одна — на запорожском.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим оказался на пороге краха из-за провального контрнаступления.