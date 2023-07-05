Не видит и не шевелится: что известно о пострадавшем в драке с участием Понасенкова*

Пострадавший в драке с участием Понасенкова* остается в тяжелом состоянии

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Мужчина вступил в конфликт с известным блогером и оказался в больнице. Сможет ли он восстановиться?

Состояние мужчины, участвовавшего в конфликте с Евгением Понасенковым*, остается крайне тяжелым. Как рассказали 5-tv.ru, пострадавший по-прежнему находится в умеренной коме.

Мужчина полностью дезориентирован и не реагирует ни на что, кроме боли. Взгляд не фиксируется, шевелятся только правые рука и нога в ответ на раздражитель. О динамике на улучшение врачи пока не говорят.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел 7 июня. По словам блогера, в тот день он гулял по Арбату вместе со своим юристом. Внезапно к ним подошел пьяный мужчина и якобы начал их оскорблять. Приятель историка толкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал.

В результате обычного толчка мужчина попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим кровоизлиянием, переломом костей свода и основания черепа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Понасенков призвал не предъявлять ему претензии из-за драки в центре Москвы.

* — признан в РФ иноагентом