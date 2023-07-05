Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Надгробная скульптура на месте захоронения поэта работы Эрнста Неизвестного в 2010 году вызвала шквал критики.

В сентябре исполнится 100 лет со дня рождения Михаила Танича — создателя группы «Лесоповал», автора многих знаменитых песен звезд российской эстрады. Жизнь поэта оборвалась 17 апреля 2008 года в возрасте 85 лет, а спустя два года на его могиле на Ваганьковском кладбище установили памятник, который до сих пор приводит в ужас многих друзей и поклонников Танича. Как сейчас выглядит скандальный монумент, выяснило издание dni.ru.

Официальное открытие надгробия Танича состоялось 15 сентября 2010 года — в честь 87-летия со дня рождения поэта. Автор композиции — легендарный скульптор Эрнст Неизвестный. Несмотря на это, памятник вызвал шквал критики: «чудовищный», «отвратительный», «неудачный», «китч», «дурновкусие» — какими только эпитетами не награждали работу Неизвестного.

Отлитая из бронзы скульптура представляет собой букет роз, прорастающий через книгу с барельефом поэта. В композицию входит ограда из столбиков в виде патронов, обнесенных колючей проволокой. Они символизируют лагерь заключенных: известно, что Танич провел шесть лет на лесоповале в Пермском крае, будучи осужденным по доносу.

Впрочем, как бы ни критиковали памятник на могиле знаменитого поэта, видно, что за местом захоронения постоянно ухаживают. Как отмечает издание, почтить память Танича приходят его 85-летняя вдова поэтесса Лидия Козлова, дочери Светлана и Инга, внуки Лев и Вениамин.

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