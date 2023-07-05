Встреча Путина и Мишустина в Кремле. Главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Какие вопросы им удалось обсудить?

В России работает специальная система мониторинга цен — там собраны данные Росстата, налоговых служб и аналитических центров. Изменения в стоимости продуктовой корзины можно отслеживать ежедневно, доложил Владимиру Путину премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Кремле.

Кроме того, они обсудили реализацию нацпроектов. Корреспондент «Известий» Николай Иванов изучил цифры.