Цветы и игрушки: как выглядит могила убитого опекуншей Далера в Екатеринбурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Попрощаться с шестилетним Далером пришли все неравнодушные люди.

В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бабиевым, убитым своей опекуншей. На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть могилу мальчика, усыпанную цветами.

Попрощаться с ребенком пришли все неравнодушные люди. Многие не смогли сдержать слез, принося к могиле цветы и игрушки.

26 июня Далер Бабиев пропал в Екатеринбурге. Бездыханное тело ребенка нашли в чемодане, спрятанном на территории гаражного комплекса. По результатам экспертизы следователи установили, что мальчик скончался значительно раньше, несколько месяцев назад.

Правоохранители выяснили, что к убийству мальчика причастна его опекунша, которая незадолго до того, как его нашли, заявила в полицию о пропаже ребенка. Примечательно, что женщина продолжала получать от государства выплаты на мальчика и рассказывала его настоящему отцу, находящемуся в тюрьме, что с ним все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бабиева дважды обманула детектор лжи.