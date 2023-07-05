Фото: Кадр из сериала «Чикатило», 2021 г.

Актера задержали. По факту случившегося проводится проверка.

У звезды сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию. Речь идет об актере Дмитрии Малькове, сообщил источник 5-tv.ru. По версии следствия, молодой человек — ему всего 24 года — мог хранить в собственной квартире большое количество свертков с галлюциногенной травой. Кроме того, Дмитрия подозревают в выращивании растения, которое используют для изготовления дурманящей смеси.

«Житель Москвы сообщил полицейским, что в его доме производят наркотики. В квартире, где проживает актер Мальков, обнаружили 22 свертка с каннабисом. При себе у молодого человека также нашли больше грамма марихуаны», — пояснил источник.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Его задержали, а затем взяли с него подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России задержана крупная банда наркоторговцев и ликвидирована их лаборатория.