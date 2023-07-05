«Велика угроза»: Песков о возможности диверсии на Запорожской АЭС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

В Кремле напомнили о недавних преступных действиях киевского режима.

Обстановка у Запорожской АЭС сегодня напряженная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Велика угроза диверсий со стороны киевского режима, которые могут быть катастрофическими. Киевский режим продемонстрировал способность не гнушаться ничем. Совсем недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС, тоже с ужасающими последствиями», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона предпринимает все необходимы меры, чтобы противодействовать такой угрозе.

Прежде советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа предупредил, что Украина планирует ударить по Запорожской АЭС. Киев, по его словам, готов для этого использовать радиоактивные боеприпасы. Между тем известно, что в ночь на 4 июля украинская сторона отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему может привести обесточивание Запорожской АЭС.