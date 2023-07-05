Пранкеры Вован и Лексус разыграли западных идеологов «оранжевых революций»

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Они не первый раз дозваниваются до высокопоставленных иностранных политиков и проливают свет на мотивы их действий.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли основных идеологов «оранжевых революций» — философа и политического деятеля Бернара-Анри Леви и французского идеолога глобализма Жака Аттали. Они поговорили с обоими от лица экс главы Украины Петра Порошенко и опубликовали видео разговора в социальной сети «ВКонтакте».

Леви во время диалога заявил, что намерен и дальше поддерживать Украину, а также убедить в этом американцев и европейцев. Именно он в свое время привозил Порошенко во Францию, чтобы представить действующему тогда президенту Франсуа Олланду перед началом украинского майдана.

Также Леви заявил о намерении внедрять революционные идеи в головы граждан России. Для этого им надо показать короткометражные фильмы о «варварской России».

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А вот Аттали в разговоре с лже-Порошенко признался, что не видит мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, российскую власть надо убирать, а самих россиян подводить к тому, что надо идти на компромисс с киевским режимом.

Недавно Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады. К слову, тоже от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Изначально пранкеры начинали свой «путь» с наиболее известных людей в шоу-бизнесе, позже придя к политике и, соответственно, сделав темы для своих пранков серьезнее.

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