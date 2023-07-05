«Русские придумывают»: на Украине признали эффективность российских средств РЭБ

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Киевский режим недоумевает — ВС РФ действуют на шаг вперед. Помогут ли украинской стороне новые контракты с военными предприятиями?

Глава Минобороны Украины Александр Резник заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы эффективно выводят из строя украинские боеприпасы с GPS-наведением. Также они исправно борются с ракетными системами залпового огня западного производства HIMARS.

«Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры», — прокомментировал Резник в беседе с изданием Financial Times.

По словам украинского министра, снаряды из арсенала ВСУ отличались высокой точностью, как им ранее казалось. Однако российское вооружение доказало обратное — мощные системы РЭБ Вооруженных сил РФ нашли способ привести их в негодность.

Глава оборонного ведомства Незалежной в рамках интервью добавил, что Киев будет обсуживать свою технику в европейских компаниях Babcock International, Nexter Systems и Rheinmetall, с которыми страна заключила контракты.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ.