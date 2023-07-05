В России задержана крупная банда наркоторговцев и ликвидирована их лаборатория
Колокольцев сообщил о задержании сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; МВД России; 5-tv.ru
Организаторы незаконного бизнеса наладили производство и сбыт синтетического препарата мефедрона.
Деятельность крупной банды наркоторговцев на территории Московской, Курской и Орловской областей была пресечена полицией в начале 2023 года. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
По словам министра, организованное преступное сообщество занималось сбытом наркотиков через интернет-магазины и тайники-закладки. В банду входили курьеры одной из нелегальных торговых онлайн-площадок. На их след вышли после обнаружения в Подмосковье целой нарколаборатории, «продукцию» которой и сбывали курьеры. Также были задержаны члены других группировок, участвовавших в распространении запрещенных веществ.
«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона, а также четыре интернет-магазина. Изъято более 200 килограммов наркотических средств, свыше полтонны химических реактивов, 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и десять участников преступного сообщества», — заявил Колокольцев.
В отношении задержанных участников наркобизнеса возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев освободил от занимаемых должностей замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД» Александра Ремнева после массового отравления жителей ряда регионов России суррогатным сидром.