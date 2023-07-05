Жители Екатеринбурга прощаются с мальчиком, убитым своей опекуншей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

Люди несут к месту похорон цветы и игрушки.

В Екатеринбурге проходят похороны шестилетнего Далера Бабиева, убитого своей опекуншей. Кадры прощания с мальчиком появились в распоряжении 5-tv.ru.

Неравнодушные к трагедии люди собрались в одном месте, куда несут цветы и игрушки. Многие не сдерживают слез.

О пропаже шестилетнего Далера Бабиева стало известно 26 июня. Поиски ребенка продолжались в течение трех дней, после чего тело нашли в сумке на территории гаражного комплекса Чкаловского района. По результатам экспертизы следователи установили, что мальчик скончался значительно раньше, несколько месяцев назад.

Позднее стало известно, что к убийству мальчика причастна его опекунша. Кроме того, женщина продолжала получать от государства на него выплаты и рассказывала настоящему отцу малыша, находящемуся в тюрьме, что с ним все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бабиева дважды обманула детектор лжи. В первый раз — во время допроса в полиции, во второй — в Следственном комитете.