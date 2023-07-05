В России могут ввести сбор для авиапассажиров

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

Сколько туристам придется в таком случае платить за билеты? Насколько дороже станет поездка?

Дополнительный сбор могут ввести для пассажиров, покупающих билеты на самолеты. Такую инициативу обсуждают в Минтрансе, сообщает газета «Коммерсант».

По информации издания, инициативы обсуждается с 2021 года и возможна к реализации в случае банкротства перевозчиков. То есть, предлагается создать резервный фонд поддержки пассажиров. При этом сами авиакомпании инициативу не поддерживают.

Известно также, что сбор может составить не менее 150-300 рублей с человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курортный сбор, о котором так много говорили в Петербурге, начнут взимать с 1 апреля следующего года.