В аэропорту Екатеринбурга задержан подозреваемый в госизмене россиянин

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Фигурант финансировал украинских боевиков, чтобы они могли приобрести необходимое вооружение.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в госизмене. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину обнаружили в аэропорту Екатеринбурга, когда он пытался пересечь государственную границу.

Следователи выяснили, что мужчина является уроженцем Украины и, проживая за ее пределами, переводит деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 39-летний подозреваемый по собственному желанию перечислял деньга для сбора средств для украинских боевиков.

«Пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ», — рассказали в ФСБ.

Так, подозреваемый финансировал артиллерийские подразделения и помогал им в приобретении оборудования спутниковой связи, чтобы боевики могли узнавать местоположение российских войск.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в государственной измене.