Ему было всего 46 лет: от чего умер министр транспорта Белоруссии Авраменко

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко скончался на 47-м году жизни

Фото: Telegram / Минтранс Беларуси / mintransbelarus

Смерть настигла чиновника внезапно.

В Белоруссии скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Об этом сообщает местное агентство БЕЛТА.

Известно, что смерть настигла чиновника внезапно — ему было всего 46 лет. Точные причины случившегося и другие подробности в настоящее время уточняются.

Алексей Авраменко всю жизнь прожил на родине. Окончил государственную политехническую академию, работал мастером дорожно-строительного управления, занимал пост главного специалиста отдела содержания дорожной сети в Белоруссии. С 2019 года он возглавлял министерство транспорта и коммуникаций республики.

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