Счастье свалится на голову: Вселенная выбрала три знака-фаворита июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Пока одним представителям зодиакального созвездия придется принимать удары судьбы, других небесные светила забросают подарками.

Небесные светила выбрали трех счастливчиков, которым несказанно повезет в июле. Топ самых удачливых знаков возглавят Рак, Козерог и Телец. Пока одни будут принимать удары судьбы, этим везунчикам ничего не останется, как принимать подарки Вселенной. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

Эксперт подчеркнула, что фавориты месяца — Раки. Представители данного знака и в этом месяце находятся под покровительством сразу нескольких планет.

«В июле, как и во всем летнем сезоне, на стороне раков — Юпитер Сатурн, Уран и Нептун — планеты в гармоничных аспектах к Солнцу одаривают рожденных под данным водным знаком благодатью и поддержкой», — подчеркнула астролог.

А значит, самое время для старта и продвижения — можно браться за самые смелые проекты, успех железно гарантирован свыше. Тем же, кто еще нетвердо закрепил свои позиции на каком-либо поприще, пора заявить о себе раз и навсегда. Дороги для этого полностью открыты, и звезды «включили» зеленый свет.

Впрочем, как и Козерогам, они — серебряные призеры июля.

«Этот знак связан с женской природой, земной стихией, в которой также находится Юпитер и Уран, в секторе плодородного Тельца. Ну и также с ними гармонирует Сатурн и Нептун из сектора Рыб», — объяснила Шахова.

И замыкают тройку везунчиков Тельцы. Счастье, любовь, гармония — их верные спутники в середине лета. В этом, в частности, большая заслуга Юпитера, который без конца будет посылать любимчикам лучики добра.

«Традиционно июль для Тельца — это время удачи. Солнце находится в знаке рака — это позитивно окрашивает пространство Тельца, наполняя любовью, уютом и создавая все необходимое для прекрасного летнего отдыха», — заключила астролог.

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