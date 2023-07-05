Силы не равны: раскольники захватили еще одну церковь под Киевом

Раскольники из ПЦУ захватили собор в Киевской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; 5-tv.ru

У собора дежурят военкомы, раздавая повестки защитникам святыни.

В украинском городе Белая Церковь под Киевом прямо сейчас происходит захват Спасо-Преображенского кафедрального собора. Операция местных силовиков началась еще вечером.

А сопровождают они раскольников из неканонической ПЦУ. В то время, как верующие из признанной Украинской православной церкви пытаются отстоять святыню.

Однако силы явно не равны — раскольникам при поддержке украинского государства удается оттеснить прихожан. Вдобавок, у собора дежурят военкомы и раздают повестки защитникам святыни.