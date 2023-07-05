В Пулково назвали причину задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью
Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали из-за позднего прибытия самолета
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Туристы не смогли отправиться на отдых в Турцию 4 июля. Почему все рейсы перенесли на сутки?
В Пулково объяснили, почему 4 июля был задержан вылет рейса из Санкт-Петербурга в Анталью. Как 5-tv.ru рассказали в пресс-службе аэропорта, самолет Turkish Airlines 3677, который должен был доставить туристов в Турцию, прибыл в аэропорт слишком поздно.
О задержке рейса турагентства знали заранее — их уведомила сама авиакомпания. Также всем пассажирам, которые не смогли улететь вовремя, могут предоставить гостиницу, горячее питание и напитки. Для этого клиенту необходимо обратиться в службу поддержки.
Несколькими днями ранее стало известно, что транспортная прокуратура Северной столицы начала проверку законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Причиной стала задержка еще двух рейсов до Антальи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания.