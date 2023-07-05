Феминистку отправили в тюрьму на 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду

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Полина Дворкина проходила главной фигуранткой по громкому делу 2022 года.

Феминистку Полину Дворкину отправили в тюрьму на 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе судов Красноярского края. Женщина проходила главной фигуранткой по громкому делу 2022 года.

Следствие полагает, что в 2014 году, будучи лицом с нестабильной психикой, ныне осужденная увлеклась идеями фемизима. В итоге у дамы сформировалась устойчивая ненависть к мужчинам, подросткам и мальчикам — всем лицам мужского пола, независимо от возраста.

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По версии правоохранителей, в прошлом году Дворкина сначала убила собственного отца — дала по голове спортивным снарядом, а затем выстрелила из ружья. После Полина направилась в детсад, где открыла стрельбу по мальчикам. На суде Дворкина раскаялась в содеянном, а после призвала всех к миру и любви.

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