Виктория Боня лишилась части женской красоты после разрыва с богатым ухажером

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Экс-звезда «Дома-2» решила начать новую жизнь со смены имиджа.

Виктория Боня решила сменить имидж после расставания с богатым бойфрендом. В личном блоге экс-звезда «Дома-2» опубликовала фото и видео, на которых демонстрирует новую прическу — остриженные до плеч волосы. Судя по жизнерадостному виду знаменитости, об утраченных отношениях она ничуть не сожалеет.

Instagram* / victoriabonya

Накануне 43-летняя звезда соцсетей заявила подписчикам, что решила поставить точку в отношениях с партнером, личность которого она так и не раскрыла. Причину расставания Боня также не озвучила. К слову, многие поклонники заметили несвязную речь знаменитости во время ее признания и заподозрили, что она нетрезва.

Совсем недавно, в июне, блогер опубликовала фото в объятиях мужчины. Его лицо она не показала, но намекнула, что незнакомец — ее возлюбленный. По словам Бони, ухажер прилетел к ней в Москву в виде сюрприза, чтобы провести несколько часов вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня решилась на пластическую операцию. Как оказалось, звезда мечтает стать обладательницей «лисьего» взгляда, ради которого придется натянуть кожу в области лба и висков.

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