Бесы попутали: жестоко избивший падчерицу житель Красноярска ответит перед закон

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В момент преступления мужчина потерял над собой контроль и мог в два счета лишить девочку жизни.

В Красноярске расследуется дело о жестоком избиении 13-летней девочки. В совершении преступления подозревается отчим ребенка ребенка. В отношении мужчины Следственный комитет региона возбудил уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент случился в минувшую субботу, 1 июля. Днем мужчина уже принял алкоголь на грудь, после чего его накрыла волна ярости. Под руку ему как раз попалась падчерица, на которой он и решил отыграться по полной. Со всей злостью он схватил девочку за волосы и начал бить головой о холодильник. По данным следствия, ребенок получил как минимум два сильнейших удара, которые обернулись серьезными гематомами. Школьнице понадобилась срочная медицинская помощь.

Сейчас она все еще находится в больнице и вряд ли в ближайшее время встретится с нерадивым отчимом. К настоящему моменту он задержан правоохранителями и ему придется ответить за содеянное по всей строгости закона. Расследование в отношении подозреваемого ведется в рамках статьи Уголовного кодекса об истязании несовершеннолетнего.

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