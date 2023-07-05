Копия папы: Ольга Орлова поделилась милыми кадрами с шестимесячной дочерью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

Знаменитость показала, как проводит утро с малышкой в загородном доме.

Певица и ведущая Ольга Орлова показала в сетях новые видеокадры с полугодовалой дочерью Аней. Утро малышка встречала вместе со своей знаменитой мамой — пока экс- «блестящая» снимала любимицу, голубоглазая малышка ей приветливо улыбалась, смотрела в объектив и помахивала ручками.

«Кто только проснулся? Кто на папу похож?» — умилялась ведущая, общаясь с любимицей.

После Ольга взяла дочурку на руки и отправилась с ней на уютную домашнюю веранду. Компанию счастливой семье составили питомцы певицы. Два четвероногих другах устроились на диване по обе стороны от новоиспеченной мамы и дочки, еще один охранял хозяев во дворе.

Впрочем, к общению с хвостатыми друзьями маленькой Ане не привыкать. Они окружают малышку с первых дней жизни — Ольга всецело доверяет им самое ценное, и те пока ни разу не подвели любимую хозяйку.

Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Отец новорожденной — бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова резко ответила на критику по поводу возраста.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.