«Эксгибиционистские наклонности»: почему Штурм снимает стресс развратными фото

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Сексолог отметил, что есть вероятность, что артистки просто нравится реакция ее аудитории.

Эпатажную выходку певицы Натальи Штурм не обсуждает только ленивый. Недавно артистка выложила в блог целую серию откровенных снимков. На одном из фото звезда сидит без трусиков, а уже на другом показывает свою грудь, украшенную ягодами и взбитыми сливками.

Свой поступок женщина оправдала тем, что это ее нормальная реакция на «токсичные события». Таким образом 57-летняя звезда снимает стресс.

Для нее такие действия — это своего рода «секс-терапия». Впрочем, откровенные снимки знаменитость чуть позже все-таки удалила. 5-tv.ru решил спросить у сексолога Евгения Кульгавчука о том, что это за способ такой? Можно ли действительно так облегчить эмоциональный фон или же это просто оправдание других каких-то особенностей? Почему некоторые женщины так реагируют на стресс?

По словам эксперта, то, что в современном мире достаточно много тревожных событий — это правда. Каждый человек по-разному реагирует на них.

«Кто-то снимает этот стресс, например, с использованием алкоголя, а кто-то использует сексуальные отношения или оргазм, как способ снятия стресса. Но это запуски все-таки несексуальные. Именно таким образом мы формируем у себя неверные сценарии сексуального поведения», — говорит эксперт.

Кульгавчук отмечает, что сексуальное поведение — это, в первую очередь, репродукция, симпатия, радость, общение, а не такой способ расслабления.

«Некоторые люди пытаются привлекать к себе внимание, размещая подобные фотографии с элементами самостимуляции. Здесь мы, конечно, говорим, в первую очередь, об эксгибиционистских наклонностях. Когда человек получает удовольствия от различных комментариев. И здесь, как правило, в структуре личности есть истероидный радикал», — объясняет врач.

Однако часть людей достаточно прагматичны и не испытывают сексуальное возбуждение, а просто привлекают внимание.

«Некоторым просто нравятся реакции своей аудитории», — говорит Кульгавчук.

Но все-таки эта сфера интимная. И хуже всего тогда, когда такие снимки видят дети.

Эксперт подытоживает, что важно адекватно реагировать на любые события, работать над своей психоэмоциональной устойчивостью, снимать стресс лучше всего более конструктивными и здоровыми методами. А также стараться выделяться иными талантами, а не только публикациями обнаженного тела.

«В каждом из нас заложен большой потенциал, поэтому надо думать о том, как реализовывать себя иными делами. В том числе и в творчестве», — заключил Кульгавчук.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм объяснила тягу к развратным фото.