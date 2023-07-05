«Мы поставили точку»: Виктория Боня рассталась с возлюбленным

Фото: Instagram* / victoriabonya

Многие пользователи заподозрили, что грустную новость звезда сообщила под мухой.

Звезда «Дома-2» заявила о том, что решила поставить точку в отношениях еще несколько дней назад. Знаменитость так и не раскрыла личность бывшего партнера. Также она и не назвала причину расставания.

«Правда в том, что у меня уже нет отношений. Вчера мы поставили точку», — написала телеведущая в своем блоге.

Стоит отметить, что 43-летняя блогерша несвязно говорила и многие пользователи заподозрили, что она в состоянии алкогольного опьянения.

20 июня женщина опубликовала фото в объятиях мужчины, чье лицо решила скрыть. Дива намекнула, что незнакомец на фото — ее возлюбленный.

По словам звезды, мужчина прилетел к ней в Москву в виде сюрприза, чтобы провести хотя бы несколько часов вместе.

Виктория Боня перестала показывать своих возлюбленных после расставания с Алексом Смерфитом, от которого знаменитость родила дочь Анджелину. Их роман начался в 2010 году, но через семь лет все разрушилось.

Причиной разрыва стало несовпадение взглядов на жизнь. Мужчина хотел, чтобы любимая сидела дома и воспитывала детей, а Боня желала развивать свой бизнес и ходить на светские мероприятия. После разрыва, им удалось сохранить дружеское общение. Отец приезжает увидеться с дочерью, которая живет в Монако с мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня назвала стоимость планируемой пластической операции.

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