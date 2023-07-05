🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: суперлуние — важный период перемен и обдуманных действий. Как на знаки может повлиять сближение двух планет?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июля. Суперлуние вступило в свои права и оказывает сильное влияние на знаки зодиака. На что им стоит именно в этот день обратить внимание, чтобы будущее принесло им много благ. А что делать не стоит ни в коем случае.

♈ Овны

Случайностей не бывает, Овен. Если что-то пришло к вам, вы полностью готовы сделать это своим. Новый этап, полный страсти и романтики, уже здесь - теперь, в зависимости от того, где вы находитесь в жизни, вы можете направить его в любую сферу, над которой работаете - отношения, личностный рост, любовь, цель, карьера или что-то еще... Вселенная просто показывает вам нечто большее, чем то, с чем, как вы думаете, вы можете справиться, потому что ей нужно? Чтобы вы сказали «да»!

Космический совет: Вы готовы ко всему, дерзайте!

♉ Тельцы

Что-то приближается, Телец. «Скоро» — это ключ, который подчеркивает, что у вас может быть шанс немного улучшить ситуацию, пока, наконец, не придет время. Любовные отношения, скрытые в тайне, могут вскоре выйти наружу.

Космический совет: Утонченность в данный момент может заложить прочный фундамент в будущем.

♊ Близнецы

Вы наконец-то свободны, Близнецы, — свободны от того, с чем вы боролись в недавнем прошлом. Теперь, когда Вселенная доказала вам, что она вас поддерживает, не могли бы вы поделиться этим счастьем с другими? Может быть, спросить у продавца овощей, как он себя чувствует, или купить себе цветок у того, кто кажется нуждающимся, или просто принести этому заблудшему немного еды? То, как вы делитесь, не имеет ничего общего с деньгами, которые вы тратите, вместо этого оно связано с атмосферой, которую вы излучаете.

Космический совет: Успех — это чувство, а не пункт назначения.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

У вас есть возможность изменить свою судьбу своим выбором, Рак. И ваши ангелы твердят о необходимости продолжать. Подтолкните себя сегодня, чтобы сделать этот важный звонок, успешно сдать экзамен или просто взять отпуск — все, что может быть важно для вас. Хотя приятно знать, что космос здесь, чтобы заботиться о вас, вы должны помнить, что мы живем в физическом мире, где наши действия так же необходимы, как и волшебная пыль наших ангелов. Это может быть ваше время, чтобы просто быть, но не недооценивайте силу своего разума, позволяющую делать все, что вы хотите.

Космический совет: Только уверенные действия помогут вам изменить обстоятельства.

♌ Львы

Над чем бы вы ни работали сейчас, Лев, скорее всего, достигнет пика в течение года, будь то поиск любви или сохранение существующих отношений. Начинать что-то новое на работе или просто ставить другие личные, медицинские, туристические или финансовые цели. Скорее всего, вы будете работать над чем-то большим, и хотя большие дела не обязательно требуют времени, в вашем случае они будут точно настроены по вашему вкусу в течение следующего времени.

Космический совет: Ожидайте наилучшего результата, чтобы проявить свои лучшие качества.

♍ Девы

Даже несмотря на то, что то, о чем вы, возможно, просите, может быть маловероятным на данный момент, Дева, ваши ангелы громко приходят с сообщением, чтобы поддержать ваши надежды. Потому что что-то другое и более подходящее для вас может просто сговориться. Проработайте свои страхи и помните, если вы хотите, чтобы что-то работало, вы должны оставаться открытыми для того, чтобы найти способ заставить это работать.

Космический совет: невозможно ожидать перемен и оставаться в привычной зоне комфорта.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Ваша тема дня — «Возможности», Весы! Итак, пока приходят ваши ответы, и космос может спрашивать вас на повторе - вы готовы? Вам просто нужно сделать крутую прическу и сказать «да»! Не забудьте взять с собой свои инструменты, пока вы путешествуете по новым идеям и территориям, и, безусловно, сегодня будет день, когда вы сядете, чтобы написать этот бизнес-план, а затем возьмете трубку, чтобы сделать только один звонок, и прежде чем вы знаете это, пора спать и день закончился. Будьте немного внимательны к этому, чтобы вы могли максимально использовать этот сочный день.

Космический совет: мечты становятся целями, когда мы тратим время на планирование.

♏ Скорпионы

Скорпион, какой бы ни была твоя дилемма, ответ - ДА! - склонность к движению вперед и положительным результатам. Вы уже некоторое время находитесь в состоянии беспокойства, и ваши ангелы терпеливо ждали, когда вы попросите их о помощи. Что ж, теперь, когда они устно говорят вам попросить их вмешаться, не могли бы вы просто облегчить себе жизнь, сделав это? Верьте, это еще не конец, но новые привычки требуют новых решений и определенно новых способов мышления. Так что наденьте свою мыслящую шляпу и кроссовки и займитесь делом.

Космический совет: не стесняйтесь просить своих покровителей о помощи.

♐ Стрельцы

Получите больше информации, Стрельцы! Все глубже, чем то, что вы можете видеть на поверхности. Вся необходимая информация поступает к вам загадочными и незашифрованными путями, и ваша единственная работа до этого момента — наверстать упущенное со всеми другими ожидающими рассмотрения вещами, которые вы, возможно, откладывали какое-то время. Все ваши близкие в безопасности, и если кажется, что на небе есть туча, она скоро пройдет.

Космический совет: сердечное общение открывает волшебные двери.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Козерог, если вы чего-то ждете, скорее всего, вы будете продолжать ждать и сегодня. В то время, как пламенные разговоры и внезапные вспышки вероятны, ваши ангелы хотят вмешаться и сообщить вам, что продвижение вперед, вероятно, будет бесполезным. Однако возможен беспроигрышный исход, если вы позволите уравновесить эту ситуацию с помощью других или ваших ангелов.

Космический совет: уважайте собеседника и его мнение, не стоит спорить по пустякам.

♒ Водолеи

Любовь и романтика стоят сегодня на первом месте в вашем контрольном списке, Водолеи — будь то в отношениях или в других сферах вашей жизни, таких как работа и цель, все, что имеет для вас значение. Используйте эту сердечную энергию, чтобы подпитывать свой путь вперед и оставаться сосредоточенным на своем видении. Не обращайте внимания на лежачих полицейских, которые замедляют вас, и рассматривайте их как возможность перевести дух. Это день, когда нужно отдать все, что у вас есть, и то, чему вы отдаете, скоро воплотится в жизнь.

Космический совет: верьте в будущее, впереди у вас много хороших новостей.

♊ Рыбы

Сегодня, вероятно, будет день, когда двери лифта открываются как раз вовремя, и такси подъезжает, как только вы выходите, и так далее и тому подобное, Рыбы. Теперь, пока все идет в совершенной гармонии, поддерживайте ритм, сохраняя открытыми четкие каналы связи, предпочитая использовать слова и эмоции, которые исходят только из самых чистых уголков вашего сердца, а когда это кажется невозможным, просто любезно извините себя и идти гулять.

Космический совет: все происходит в идеальное время.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023.