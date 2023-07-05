В Санкт-Петербурге мужчина зашел с улицы в ресторан и начал угрожать суицидом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Неизвестный угрожал убить себя.

В Санкт-Петербурге на улице Ленсовета неадекватный мужчина зашел с улицы в ресторан и начал бегать по заведению, размахивая ножом и угрожая убить себя.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в Токио City. Мужчина схватил нож с барной стойки и начал прыгать по столикам, обвиняя посетителей в том, что с ними что-то не так.

«Начал кричать, что все мы злые, что сейчас убьет себя, размахивал ножом, когда подходил кто-то к нему, прыгал по столам», — рассказал один из очевидцев происшествия.

Предполагается, что неизвестный был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сотрудники полиции и скорой помощи оперативно прибыли на вызов. Специалисты успокоили разбушевавшегося и оказали ему помощь. После чего отвезли в отделение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар произошел на территории бывшего завода «Севкабель» в Петербурге.