«Сексуально»: Наталия Орейро приняла участие в фотосессии с обнаженной грудью

Актриса Наталия Орейро приняла участие в фотосессии с обнаженной грудью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Русскоязычные поклонники не остались в стороне.

Актриса и певица Наталия Орейро удивила поклонников новой эротической фотосессией. На кадрах звезда «Дикого ангела» предстала в открытом наряде. Женщина надела ярко-алый костюм с брюками-палаццо и укороченными жакетом с воротником-стойкой.

Вместо блузки 46-летняя звезда решила оставить грудь обнаженной, она едва прикрыла ее накладками в форме сердец со вставленными в них кольцами.

Брюнетка сделала роковой макияж с темными стрелками, дымчатыми тенями и алыми губами, а также уложила волосы в виде легкой волны. Ногти исполнительница также накрасила алым.

В такой же любовной стилистике были украшения Орейро — массивные серьги в форме сердец со сверкающими камнями, и золотое колечко на пальце.

Комната, в которой позировала актриса была в интерьере классического стиля. На снимках женщина делала эффектные позы, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.

«Перед тем, как почти умереть, как просто», — подписала снимки артистка.

Русскоязычные поклонники не остались в стороне и прокомментировали снимки восторженными комментариями.

«Сексуально и ярко!» — написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталия Орейро получила роль в «Диком ангеле».