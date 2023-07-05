Утиное семейство устроило массовое ДТП на московской кольцевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / M. Weber; 5-tv.ru

Водитель грузовика решил пропустить пернатых, что стало неожиданностью для остальных участников движения.

Утиное семейство стало виновником массовой аварии на МКАД. Увидев птиц на дороге, водитель грузовика решил их пропустить. То же самое сделал и водитель минивэна.

А вот для следующих за ними машин и их водителей все это стало полной неожиданностью. В итоге пострадало шесть машин. Зато все утки целы.