Гвоздики, свечи и мягкие игрушки: Екатеринбург скорбит о гибели подростка от удара током
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Нелегальное подключение ларька к подаче электричества стало причиной гибели подростка в Екатеринбурге
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Можно ли было избежать трагедии и какое наказание ждет тех, кто не проследил за ситуацией во дворе многоэтажки.
Уголовное наказание грозит сейчас тем, кто виноват в смерти 15-летнего школьника в Екатеринбурге. Он погиб от удара током, причем под напряжением оказался обычный забор во дворе жилой многоэтажки. Старшеклассник хотел перелезть его, чтобы забрать улетевший футбольный мяч. Уже известно почему произошла трагедия. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков узнал шокирующие подробности…