Гвоздики, свечи и мягкие игрушки: Екатеринбург скорбит о гибели подростка от удара током Сегодня, 6:55 79 79 Нелегальное подключение ларька к подаче электричества стало причиной гибели подростка в Екатеринбурге

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Можно ли было избежать трагедии и какое наказание ждет тех, кто не проследил за ситуацией во дворе многоэтажки.