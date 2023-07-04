Глава Белгородской области назвал размер ущерба от обстрелов ВСУ

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В населенных пунктах региона полностью разрушены пять многоквартирных и более 80 частных домов.

Для восстановления разрушений после украинских обстрелов Белгородской области необходимо более 20 миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании генсовета «Единой России».

Он уточнил, что 15 миллиардов рублей потребуется для восстановления жилья и предприятий, еще более пяти миллиардов — для ремонта социальных учреждений. По словам Гладкова, в области полностью разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом, еще свыше 1200 домов и квартир требуют ремонта.

В конце июня власти Белгородской области сообщали, что почти 90 предприятий в Шебекинском и Грайворонском городских округах были повреждены в результате обстрелов Вооруженных сил Украины с начала мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru показал, как город Шебекино в Белгородской области постепенно возвращается к мирной жизни после регулярных обстрелов со стороны ВСУ и попыток прорыва боевиков.