Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev;Романенко Эрик / ТАСС;Reuters;5-tv.ru

Украина устроила жалкое и мерзкое шоу, которое начало принимать очертания конкретных действий.

Украина планирует ударить по Запорожской АЭС 5 июля. Киев готов использовать радиоактивные боеприпасы. Об этом сайту 5-tv.ru рассказал советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа.

В понедельник, 3 июля, с Южно-Украинской атомной электростанции самолеты вывезли радиоактивные материалы. Ими начинили боеприпасы, которые планируют сбросить с воздушного судна. Киев все предусмотрел и на всякий случай приготовил план «Б». Если первый вариант не увенчается успехом, то ВСУ нанесут удар с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Боеголовка оружия будет также начинена радиоактивными материалами.

«Жалкое, мерзкое шоу, которое они разыгрывали в последние несколько дней с участием квалифицированного клоуна по фамилии Зеленский, пытаясь назначить Россию виноватой в действиях, которые не произошли. Они начинают принимать очертания конкретных действий», — заявил советник главы Росэнергоатома.

Карчаа отметил, что такое напряженное состояние будет сохраняться до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Он также подчеркнул, что Украиной совершаются подобные действия для того, чтобы Североатлантический альянс открыто стал участником конфликта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина отключила линию электропередачи, которая снабжала Запорожскую АЭС.