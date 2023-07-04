Украинские боевики ударили по Макеевке из установок HIMARS

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

В результате обстрелов со стороны Украины погибли два жителя Донбасса.

Украинские боевики нанесли удар по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. Кадры с места событий передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

На видео отчетливо слышны звуки хлопков над ночным городом. Кроме того, можно разглядеть дым от взорвавшихся в небе боеприпасов.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку, в результате чего погибли двое жителей Петровского района Донецка. Всего в двух городах были ранены восемь граждан, в том числе шестилетняя девочка.

В последнее время ВСУ все чаще используют для обстрелов городов Донбасса вместо HIMARS дальнобойные ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Недавно этими боеприпасами были обстреляны Луганск, Геническ и Скадовск, а также Чонгарский мост. Российские военные объясняют применение украинскими боевиками Storm Shadow тем, что никакие другие ракеты ВСУ уже не могут долететь до важных объектов в Донбассе из-за большого расстояния от линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США вскоре могут принять решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.