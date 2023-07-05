Внимательные зрители заметили киноляп в советском фильме «Мимино»

Фото: Кадр из к/ф «Мимино», реж. Георгий Данелия, 1977 г.

Прокол съемочной группы виден в самом начале картины.

Советскому фильму режиссера Георгия Данелии «Мимино» в этом году исполнится 45 лет. Но не смотря на солидный возраст картины, фанаты все равно продолжают находить что-то новое. Недавно зрители обратили внимание на киноляп в самом начале фильма.

Прокол съемочной группы произошел в эпизоде, когда учительница Лали идет по дороге и там встречает Мимино вместе с его племянником. В этот момент она держит в руках бидон. Главный герой здоровается с девушкой, но взаимного приветствия не последовало. По сюжету Лали просто его проигнорировала и промолчала.

Затем Мимино сделал ей замечание на такое неучтивое поведение. Тогда девушка оборачивается и у нее в руках неожиданно появляется красная сумка. Буквально несколько секунд назад ее еще не было. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

Возможно, такой киноляп получился из-за того, что часть картины снимали в высокогорных деревнях. Туда можно было добраться только на скакунах или вертолете. Поэтому съемочная группа не смогла доставить сразу весь реквизит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, который оказался подсказкой режиссера.