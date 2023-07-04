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Мужчине в случае признания виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержанный до марта 2020 года был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма и имел статус индивидуального предпринимателя, работая частным детективом.

Следствие подало ходатайство в отношении задержанного об избрании ему меры пресечения. В случае признания мужчины виновным, ему грозит до 20 лет заключения.

В этот же день стало известно о задержании сотрудниками ФСБ украинского агента в Тюмени. По версии следствия, задержанный склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным подразделением на сторону ВСУ. При этом он предоставлял ложные сведения, дискредитирующие российские войска, и гарантировал организовать связь с украинскими спецслужбами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже.