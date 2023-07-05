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Если у человека нарушилась речь, то это плохой знак.

Кандидат медицинских наук и заслуженный врач России Елена Фокина рассказала, как определить, что у человека произошел инсульт или инфаркт.

«Если у кого-то в вашем окружении возникли симптомы: ослабла рука и нога, нарушилась речь, „перекосило“ лицо, опустился уголок рта, человек не может улыбнуться, возникло двоение в глазах, шаткость походки, резкая интенсивная головная боль, нужно незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь», — рассказала врач изданию URA.RU.

Она отметила, что в этой ситуации время работает не в пользу пациента.

Также врач рассказала о важности проводить специальные тесты, которые помогут выявить проблемы с сердцем. Возможно, что недуги уже есть, просто больной пока о них не знает.

Как правило, люди даже не подозревают о том, что они могут страдать артериальной гипертонией. А ведь она и приводит к развитию сосудистых заболеваний.

Исследования сердечных недугов можно провести с помощью тердмилл-теста. Это когда пациент выполняет физические упражнения, а вместе с этим записывается и анализируется его электрокардиограмма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего может внезапно остановиться сердце.